NAVO-chef: Poetin wil Oekraïense winter zo zwaar mogelijk maken

Rusland probeert de winter voor de Oekraïense bevolking zo zwaar mogelijk te maken door vitale infrastructuur te bombarderen. Daarvoor waarschuwt secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO tijdens een bezoek aan Den Haag. “Poetins doel is om Oekraïne donker en koud achter te laten deze winter.”

Stoltenberg sprak met de ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) over onder meer de situatie in Oekraïne. Samen met de twee bewindslieden benadrukte hij na afloop van die ontmoeting hoe belangrijk het is om Oekraïne te blijven steunen, zowel militair als humanitair.

Het kabinet maakte vorige week 110 miljoen euro extra vrij om Oekraïne de winter door te helpen. Dat geld is onder meer bedoeld om kapotgeschoten infrastructuur en huizen te repareren. Nederland heeft tot dusver in totaal 1,5 miljard euro uitgetrokken om Oekraïne te helpen de Russische invasie het hoofd te bieden.