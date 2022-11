OM bekijkt uitspraken FVD-Kamerlid over bezetten parlement

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat de uitspraken bekijken van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren, meldt een woordvoerder maandag. Dit weekend verscheen een video waarin hij spreekt over het bezetten van het parlement om zo de regering ten val te brengen.

In gesprek met een Belgische website zei Van Meijeren te hopen op een revolutionaire beweging en dat mensen “bij wijze van spreken” naar “het parlement trekken en hier niet meer weggaan totdat de regering weg is”. Hij hoopt wel dat deze “fluwelen revolutie” vreedzaam zal verlopen.

Direct spraken onder anderen premier Mark Rutte en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) al schande van de uitspraken. Zo noemde Rutte de speculaties over het verstoren van het democratische proces “verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk”. Yeşilgöz noemde het “onacceptabel”, en zei dat het aan het OM is om wel of geen strafrechtelijke stappen te ondernemen, niet aan haar. “Het is wel aan ons allen om onze stem te laten horen en zo onze democratie te beschermen.”

Vorige maand kreeg Van Meijeren kritiek omdat hij SBS6-journaliste Merel Ek in haar werkkamer overviel, haar filmde en haar een “riooljournalist” noemde.