Ondernemingsraad Tweede Kamer heeft toch vertrouwen in Bergkamp

De ondernemingsraad van de Tweede Kamer heeft toch vertrouwen in Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en het presidium, laat de or weten in een persbericht. Afgelopen zaterdag uitte voorzitter Michel Meerts tegenover Nieuwsuur nog zijn twijfels of Bergkamp wel “de scherven zou kunnen lijmen” nadat de ambtelijke top vrijdag was opgestapt.

De griffier en andere topambtenaren vertrokken vanwege het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij vonden dat ze ook door de politieke leiding onvoldoende beschermd werden, na alle kritiek die op het onderzoek kwam. Bergkamp zei vrijdagavond na het opstappen dat ze de schade wilde herstellen en wilde aanblijven als Kamervoorzitter.

De or schrijft “erg geschrokken” te zijn door wat er afgelopen weekend is gebeurd “en de verwarring die ontstaan is door het mediaoptreden van de voorzitter van de or”. De raad heeft gesproken met het presidium, waarna “misverstanden zijn weggenomen”. Over en weer is vertrouwen uitgesproken, staat in de verklaring.

Ook maakt Meerts nog steeds deel uit van de or, benadrukt de raad. Media hebben bericht dat hij zou zijn vertrokken als voorzitter. Meerts was zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Bergkamp meldde maandag dat het onderzoek naar Arib wel doorgaat en bij twee onafhankelijke derden wordt belegd om belangenverstrengeling te voorkomen. Voordat dit geregeld is, worden de voorbereidingen van het onderzoek opgeschort. Aanvankelijk had het hoofd hr de rol “gedelegeerd opdrachtgeverschap” toebedeeld gekregen, maar daar kwam veel kritiek op. Door die rol werd getwijfeld aan de objectiviteit van het onderzoek.