UNICEF: Zes op tien jongeren hebben zorgen over prijsstijgingen

Zes op de tien jongeren hebben zorgen over het stijgen van de prijzen in het afgelopen jaar, bevestigt UNICEF Nederland na berichtgeving in het AD. De kinderrechtenorganisatie voerde een peiling uit onder meer dan duizend jongeren tussen de tien en de achttien jaar oud. Een op de vijf zegt thuis met geldzorgen te maken te hebben. Dat veroorzaakt stress, frustratie, boosheid en verdriet, aldus UNICEF.

Een van de deelnemers aan de peiling gaf aan geen vrienden thuis uit te nodigen, “want dat kost extra geld voor eten en drinken”. Een ander zegt thuis hout te stoken “om de verwarming uit te laten”.

Uit de peiling komt naar voren dat 18 procent van de jongeren met geldzorgen zich schaamt. “Jongeren krijgen heel goed mee wat er aan de hand is. Maar als een kwart van de jongeren met niemand praat over de geldzorgen die zij ervaren, zal dat effect hebben op hun mentale welzijn en gevolgen hebben voor de mate waarin ze kunnen deelnemen in de samenleving”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

De organisatie roept landelijke en lokale overheden op om kinderen “centraal te stellen bij de aanpak van geldproblemen en armoede”.