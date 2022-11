Vijlbrief verlengt subsidie voor wachtende Groningers

Groningers kunnen langer subsidie aanvragen ter compensatie van de stroperige afhandeling van aardbevingsschade. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) verlengt de waardevermeerderingsregeling tot 1 juni 2023. De eerder voorgestelde wijziging van de regeling blijft nog even uit.

Vijlbrief wil dat de subsidie straks alleen terechtkomt bij Groningers die langer dan een jaar moeten wachten op een schadebesluit van het verantwoordelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Maar zijn voorgestelde wijziging stuitte op bezwaren in de regio. Bovendien blijft het geld dat voor de subsidie opzij was gezet nu voorbehouden aan de Groningers, aldus de bewindsman. Na 1 juni zullen wel andere voorwaarden gelden.

Mensen die zeker 1000 euro aan schade hebben door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in het gebied, kunnen maximaal 4000 euro aanvragen voor groene ingrepen aan hun huis, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van hun huis of het installeren van een warmtepomp. De regeling is jaren geleden in het leven geroepen omdat de schadeafhandeling zo traag verliep.

Er zit nog 18 miljoen euro uit het subsidiepotje. Voor de komende maanden vult het ministerie van Economische Zaken het bedrag nog eens aan met 42 miljoen euro.