Actiegroep vindt nieuwe luchtruimindeling catastrofe voor Veluwe

De nieuwe luchtruimindeling die het kabinet vorige maand heeft gepresenteerd is een catastrofe voor de Veluwe, zegt actiegroep Red de Veluwe. In het oude plan uit 2017 kreeg een groot aantal gemeenten op de Veluwe last van laagvliegroutes, maar de nieuwe plannen betekenen overlast voor de hele Veluwe en de rest van Gelderland en een deel van Overijssel, aldus de actiegroep die de cijfers uit de nieuw gepresenteerde luchtruimindeling heeft nagerekend.

Red de Veluwe verzet zich al jaren tegen de komst van Lelystad Airport als vakantievliegveld, onder meer met procedures tegen verkeerde berekeningen in kabinetsplannen. Volgens Red de Veluwe wil het kabinet de aan- en uitvliegroutes voor Lelystad Airport in het nieuwe plan zo kort mogelijk maken om stikstofuitstoot te beperken. Maar, aldus de actiegroep, die stikstofuitstoot boven de Veluwe is er nu helemaal nog niet, terwijl het kabinet wel voorstelt om kriskras over de Veluwe de kortste routes te gaan nemen. Over de Zuid-Veluwe zou bovendien een kortere laagvliegroute zijn voorzien voor toestellen naar Schiphol.

Tot nu toe was afgesproken dat er niet laag gevlogen zou worden over Natura 2000-gebieden. Volgens de actiegroep is dat principe nu losgelaten. “In gebieden waar je nu alleen de wind in de bomen hoort, kun je elkaar straks niet meer verstaan door overkomende vliegtuigen. Gemiddeld zo’n honderd vliegtuigen per dag tussen 06.00 en 23.00 uur”, aldus Red de Veluwe.

De provincies Gelderland en Overijssel, geen voorstanders van de opening van Lelystad Airport, hebben donderdag in Apeldoorn een informatieavond georganiseerd over de nieuwe luchtruimindeling. Het ministerie van Infrastructuur komt daar uitleg geven aan bestuurders, raads- en Statenleden.