BelastingTelefoon sinds zondagavond onbereikbaar

De Belastingdienst kampt sinds zondagavond laat met een storing bij de BelastingTelefoon. Mensen die het nummer bellen krijgen de mededeling dat de dienst onbereikbaar is vanwege technische problemen.

Het is nog onduidelijk wanneer de problemen zijn opgelost. “We werken hard aan een oplossing en hopen dat in de loop van dinsdag de problemen voorbij zijn, maar garanties kunnen we helaas niet geven”, zegt een woordvoerder.

De problemen ontstonden volgens de woordvoerder bij een software-update die tijdens afgelopen weekeinde werd uitgevoerd. “De eerste update ging niet goed. Na een tweede poging werkten de meeste systemen weer, met uitzondering van die van de belastingtelefoon. Probleem is dat binnenkomende telefoontjes niet kunnen worden doorgeschakeld.”

Mensen die een urgent probleem hebben kunnen via de site van de Belastingdienst een terugbelverzoek indienen. “Het is voor medewerkers wel mogelijk om naar buiten te bellen. We zullen mensen zoveel mogelijk proberen te helpen, maar bel alleen als het probleem niet tot morgen kan wachten”, zo roept de zegsman op.