Burgemeesters denken na over toekomst asielopvang

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten dinsdagmorgen met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de toekomst van de asielopvang. Ze gaan nader in op de gevolgen van de spreidingswet, die onder meer dwang regelt voor gemeenten die geen plaats willen bieden aan vluchtelingen. Ook het transitieplan van het beraad zelf staat op de agenda.

Dat plan omvat de stappen die genomen moeten worden om de verantwoordelijkheid voor opvangplekken terug te leggen bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Veiligheidsregio’s en gemeenten hebben de afgelopen anderhalf jaar geholpen omdat de nood heel hoog was. Maar het regelen en onderhouden van crisisnoodopvang en andere opvangplaatsen is geen taak van gemeenten. Het wordt te duur en gaat te veel menskracht kosten en daarom willen de burgemeesters ermee stoppen.

Het is de bedoeling dat de crisisnoodopvang van gemeenten per 1 april volgend jaar stopt. Vanaf 1 juli stoppen de gemeenten “met elke vorm van ondersteuning aan het COA”, aldus het transitieplan. Of dat ook gaat lukken nu er volgend jaar nog meer opvangplekken nodig zijn, is nog lang niet zeker.