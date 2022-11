Gemeente mag contract met voormalig Gazprom Duitsland houden

Gemeenten, andere lagere overheden, scholen en bijvoorbeeld sportclubs hoeven hun contract met het voormalige Gazprom Duitsland niet te verbreken. Dat bevestigt energieminister Rob Jetten. De Europese Commissie heeft namelijk toestemming gegeven aan de Duitse overheid om de dochter van het Russische staatsbedrijf Gazprom te nationaliseren, waardoor het bedrijf niet meer onder de sancties tegen Rusland valt. Het heet inmiddels SEFE Energy.

Instanties die nog geen alternatief konden vinden kregen overigens al ontheffing, maar die ontheffing is per direct niet meer nodig omdat het genationaliseerde bedrijf niet gesanctioneerd is, schrijft Jetten aan de Kamer. Organisaties hoeven dus ook niet op zoek naar een nieuwe energieleverancier voor wanneer de ontheffing zou verlopen.

Het gaat om tientallen instanties die een contract met de Duitse Gazprom-dochter hadden. “Door deze stap wordt de energiezekerheid in de EU verder veiliggesteld en hebben we zekerheid dat er geen Nederlands geld via de achterdeur naar Russische aandeelhouders verdwijnt”, zegt Jetten in een reactie.

Veel instanties zijn overigens wel op zoek gegaan naar een alternatieve energieleverancier, waardoor ze vaak veel hogere prijzen zouden betalen. Bovendien kwam het geld via de Europese gasmarkt alsnog veelal in Rusland terecht. Jetten is in gesprek met deze clubs over een eventuele tegemoetkoming voor de meerkosten. Hij hoopt medio volgend jaar met een regeling te komen.