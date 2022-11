Kamer gaat pensioenwet nog eens helemaal doornemen

De Tweede Kamer gaat de veelbesproken pensioenwet nog eens helemaal doornemen: die wetsartikelen die gewijzigd worden, zullen los worden besproken. Een opmerkelijk besluit, omdat de Kamer al zo’n zestig uur over de wet heeft gesproken, waarvan twee dagen in de plenaire zaal. Daardoor wordt naar verwachting pas veel later over de wet gestemd.

De pensioenwoordvoerders van verschillende partijen hebben al aangegeven “slapeloze nachten” te hebben. De verbouwing van het pensioenstelsel, die met deze wet mogelijk wordt gemaakt, is een van de grootste hervormingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen van de operatie zijn niet goed te overzien, vrezen politici.

Pensioenminister Carola Schouten deed al verschillende toezeggingen om de Kamer gerust te stellen. Maar de partijen zijn tot op het bot verdeeld. De coalitie is voorstander van de wet, veruit de meeste oppositiepartijen zijn fel tegen. PvdA en GroenLinks neigen ernaar voor te stemmen. Hun steun is nodig om het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer te loodsen. Daar komt bij dat Schouten nu weleens haast wil maken met de wetsbehandeling. Invoering van de wet moest ze al eens uitstellen, en ze wil graag voor het einde van het jaar duidelijkheid geven aan pensioenfondsen.

Een meerderheid van de Kamer stemde dinsdag voor een artikelsgewijze behandeling, iets waar sommige partijen al langer om hebben gevraagd. Dat betekent dat veel aspecten van de complexe wijziging nog eens besproken zullen worden. Pas daarna zal de wet weer behandeld worden in de plenaire zaal van de Kamer, waarbij wordt gesproken over aanpassingen aan de wet die de Kamer voorstelt.

Hoe de artikelsgewijze behandeling er precies gaat uitzien, gaat de Kamer nog besluiten. Het komt nauwelijks voor dat een wet op deze manier wordt besproken.