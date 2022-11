NS: Qatargangers zijn langer onderweg naar Schiphol

Mensen die naar Qatar willen gaan om daar het Nederlands elftal aan te moedigen, moeten er rekening mee houden dat ze langer onderweg zijn om op Schiphol te komen. Vanwege werkzaamheden rond station Amsterdam Zuid rijden daar geen treinen langs. Ook in een deel van de Schipholtunnel wordt aan het spoor gewerkt. De reis naar het vliegveld kan voor sommige mensen tot drie kwartier langer duren dan gebruikelijk, zegt de NS.

NS raadt mensen aan om op tijd te vertrekken en de reisplanner goed bij te houden. Vanwege de werkzaamheden vertrekken treinen naar Schiphol vanaf Amsterdam Centraal. Daarom rijden er meer treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal. Op andere trajecten rijden langere treinen. Vanuit Leiden rijden de treinen wel volgens de gewone dienstregeling naar Schiphol.

De NS zet geen aparte Oranjetreinen in en op de stations staan ook geen begeleiders klaar voor de WK-gangers, zoals wel bijvoorbeeld bij de grand prix in Zandvoort. “Dan heb je het over andere aantallen. Dit zijn voor ons reguliere reizigers die van huis naar Schiphol willen reizen”, aldus een NS-woordvoerder.

Het WK begint zondag. Gastland Qatar speelt dan tegen Ecuador. Het Nederlands elftal speelt maandag zijn eerste wedstrijd tegen Senegal. De andere groepswedstrijden van Oranje zijn op vrijdag 25 november tegen Ecuador en op dinsdag 29 november tegen Qatar. Bij plaatsing zou het Nederlands elftal op 3 of 4 december de achtste finale spelen.