Oekraïense minister Koeleba bezoekt Hoekstra in schuilkelder

De Oekraïense minister Dmitro Koeleba van Buitenlandse Zaken is langsgegaan bij zijn ambtgenoot Wopke Hoekstra, die in een schuilkelder in Kiev zit. Het ministerie van Koeleba ligt in de buurt.

“Hij wil zijn solidariteit tonen op dit moment”, zegt een woordvoerder van Koeleba tegen het ANP. Eerder op de middag hadden beide ministers nog een overleg en een werklunch. Ook gaven ze een gezamenlijke persconferentie.

De dreiging van nieuwe raketaanvallen duurt voor. Hoekstra en zijn delegatie verblijven al bijna twee uur in de schuilkelder. De Russen hebben meerdere raketten op de stad afgevuurd. Daarbij zijn appartementenblokken getroffen. Volgens de burgemeester viel er een dode.