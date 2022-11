OM eist tot 18 jaar voor overval waardetransport Amsterdam-Noord

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam achttien jaar cel geëist tegen zeven mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de gewelddadige overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, op 19 mei vorig jaar. Tegen een achtste verdachte, die een beduidend kleinere rol speelde, eiste het OM vijf jaar cel.

De overval leidde tot een wildwestachtervolging met de massaal uitgerukte politie, die eindigde in Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam. Daarbij schoot de politie een van de overvallers dood, de 47-jarige Osiris Diawara. De buit bedroeg 14,5 miljoen euro aan edelmetalen, waarvan ruim 4 miljoen nog steeds spoorloos is.

Het OM motiveerde de strafeisen met de stelling dat de zaak “aan de absolute bovengrens van ernst zit”. Het gaat om een “ongekende”, zeer gewelddadige overval, aldus de officieren van justitie, uitgevoerd door een “zwaar bewapend internationaal commando”, waarbij op de vlucht is geprobeerd twaalf agenten dood te schieten en nog eens twaalf agenten met een wapen zijn bedreigd, onder meer door ermee in de lucht te schieten.

“Professioneel en maandenlang voorbereid.” De “nietsontziende” verdachten zijn vanuit Frankrijk en België op pad gegaan om in Nederland een grote slag te slaan, aldus de officieren van justitie. “Auto’s vol geladen met mannen en wapens, men ging over de grens op oorlogspad.”

“Met de dollartekens in de ogen” namen ze daarbij tal van risico’s voor lief. “Het mag een wonder heten dat afgezien van de aanzienlijke emotionele schade er geen burgers of politieagenten fysiek gewond zijn geraakt.” Pas toen zij in een door een brede sloot begrensd weiland niet verder konden, gaven de mannen zich over.

Tijdens het proces is veelvuldig de vraag aan de orde geweest of de verdachten gericht op de politie schoten. De verdachten hebben consequent beweerd dat zij alleen hebben geschoten om de politie op afstand te houden. Justitie bestrijdt dat. Dat er niemand is geraakt ligt volgens het OM vooral aan het verouderde, gammele wapentuig en het gebrek aan schietervaring bij de verdachten.

De rechtbank doet pas uitspraak op 3 april.

Een negende verdachte uit Frankrijk staat later terecht. Een tiende verdachte met de Belgische nationaliteit moet nog naar Nederland worden overgebracht. Ook een in november in België aangehouden vrouw van destijds 20 jaar is nog verdachte. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.