Opkomst bij herhaalprikken tegen coronavirus daalt

Steeds minder mensen halen de herhaalprik tegen het coronavirus. In de afgelopen week zijn ongeveer 210.000 vaccinaties gezet, het laagste aantal sinds het begin van de inentingscampagne.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben nu zo’n 3,6 miljoen mensen de herhaalprik gekregen. Die moet de afweer tegen het coronavirus een oppepper geven, zodat mensen beter beschermd zijn bij besmetting. Dat het aantal coronagevallen snel daalt, komt volgens het instituut mede door de herhaalprikken.

Mensen van 12 jaar en ouder die de eerste prik of prikken (de basisserie) hebben gehad, komen in aanmerking voor de herhaalprik. Van alle 12-plussers heeft bijna een kwart de herhaalprik gehad. De opkomst is het hoogst onder mensen van 60 en ouder. In die groep is meer dan de helft gevaccineerd. 60-plussers waren het eerst aan de beurt voor de herhaalde inenting, omdat zij bij besmetting het grootste risico lopen om ernstig ziek te worden of te overlijden.