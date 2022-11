De politie in Limburg zoekt samen met Duitse collega’s naar een 13-jarig meisje dat vermist wordt in Venlo. Ze zoeken naar haar in de buurt van de Klagenfurtlaan en Hinsbeckerweg, schrijft de politie. De politie gebruikt ook speurhonden.

Het meisje heet Selina. Ze zou volgens de politie redelijk verward zijn vertrokken en is voor het laatst gezien in het gebied de Venloƫr Heide. Ze is 1,65 meter lang, draagt zwarte kleding en heeft lang blond haar.