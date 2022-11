Hoekstra als eerste buitenlandminister sinds Brexit naar het VK

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaat woensdag naar de North Sea Neighbours conferentie (NSN) in Engeland. Tijdens deze conferentie komen politici, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers van beide landen bijeen om met elkaar te praten over een thema. Dit jaar gaat het over energietransitie, energiezekerheid en klimaat.

De NSN is een initiatief van de toenmalige premiers Tony Blair en Wim Kok en is inmiddels twintig keer gehouden. Het is een jaarlijkse conferentie maar sinds de Britten in januari 2020 de Europese Unie verlieten was er geen NSN meer. Het is eveneens het eerste bilaterale bezoek van een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken aan het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Hoekstra spreekt met zijn Britse ambtgenoot James Cleverly. Ze zullen beiden speechen op de conferentie. Ook zal Hoekstra praten met vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap over de veranderingen die er voor hun waren door de Brexit.