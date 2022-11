Kamer ongelukkig met gepolitiseerde discussie over onderzoek Arib

De Tweede Kamer is niet gelukkig met de manier waarop is omgegaan met het onderzoek naar meldingen van sociale onveiligheid in de Tweede Kamer, al dan niet ontstaan door toedoen van oud-voorzitter Khadija Arib. Vrijwel alle fracties zeiden het te betreuren dat er zoveel politiek debat over is ontstaan.

De kwestie werd dinsdag ook al even besproken in het parlement. Toen bleek al dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp genoeg steun heeft om het aangekondigde feitenonderzoek naar de beschuldigingen door te zetten. Woensdag werd er uitgebreider over gepraat in een speciale Kamercommissie die gaat over de manier waarop het parlement werkt.

Zonder de ambtenaren van de Tweede Kamer “kunnen wij ons werk niet doen”, zei Laura Bromet van GroenLinks. Nagenoeg alle andere Kamerleden sloten zich bij haar woorden aan. “Zij zijn het die het mogelijk maken dat we een werkende parlementaire democratie hebben”, aldus Stephan van Baarle van DENK.

Bijna alle aanwezige Kamerleden zeiden het ook te betreuren dat het onderzoek “politiek gemaakt” is. Normaal gesproken moet dit soort zaken besproken worden in het bestuur van de Kamer (het presidium), achter gesloten deuren. Nu kwam het meerdere keren terug in debatten en de media.

Meerdere politici verwezen naar de vorige vergadering van diezelfde commissie voor de Werkwijze, twee weken geleden. Die vergadering is ook volgens Kamervoorzitter Bergkamp “buiten de oevers” getreden. Caroline van der Plas bood zelfs haar excuses aan als ze met haar vragen gevoelens van onveiligheid onder de medewerkers erger had gemaakt.

Er waren ook Kamerleden die wel door wilden op de inhoud van de discussie. Volgens Renske Leijten (SP) is het terecht dat er vragen over de gang van zaken gesteld worden omdat de kwestie nu eenmaal in de openbaarheid was. Ze wilde weten wat het presidium gedaan heeft met meldingen van een onveilige werksfeer.

Liane den Haan (zelfstandig Kamerlid) vroeg of het geen tijd is om de vertrouwenspersonen van de Kamer te vervangen. Gidi Markuszower (PVV) vindt dat Bergkamp moet opstappen en dat de leden van het managementteam die hun functie hebben neergelegd, ontslagen moeten worden.

De Kamer vroeg verder vooral naar details over de onderzoeksopzet en vooral of die niet verbreed moet worden. Daar was Bergkamp nauwelijks toe bereid, omdat ze snel duidelijkheid wil. Andere vragen over het reilen en zeilen van de Tweede Kamer komen volgens haar aan bod in andere onderzoeken.