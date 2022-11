Koud weekend op komst met kans op sneeuw in noordoosten

Komend weekend wordt het koud: in het noordoosten kan het in de nacht naar zondag 5 graden vriezen. Ook kan er daarbij lokaal een vlokje sneeuw vallen, stelt Weeronline, maar die hoeveelheid is zo klein dat het nergens echt wit kleurt of glad wordt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vriest het mogelijk in Groningen en het noordoosten van Drenthe licht. In de rest van Drenthe en in Friesland en Overijssel komt het kwik tot dicht op het vriespunt. De rest van het land kent minimumtemperaturen tussen de 1 en 5 graden.

Op veel plaatsen regent het, maar in het (noord)oosten en mogelijk ook op de Veluwe kan het die nacht een beetje sneeuwen. Volgens Weeronline is die hoeveelheid “zeer beperkt” en wordt het op wat sneeuw op auto’s en het gras na niet echt wit. Ook worden er geen problemen op de wegen verwacht. Het overgrote deel van het land krijgt overigens helemaal geen sneeuw te zien.

Zaterdag wordt met 3 tot 7 graden een koude dag, met in het noordoosten aan het begin van de ochtend nog kans op nog “enkele vlokken sneeuw”. ’s Nachts zakt de temperatuur in het noordoosten verder onder nul, mogelijk tot -5 graden bij helder weer. In het midden van het land blijft het rond of net onder het vriespunt en in het zuiden en zuidwesten vriest het niet.

Zondag overdag krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met minder koude lucht en wordt een middagtemperatuur tussen de 4 en 8 graden verwacht.