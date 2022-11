KWF bezorgd over kankerverwekkende stoffen in omgeving Tata Steel

KWF Kankerbestrijding noemt het “zorgelijk” dat nog steeds veel stof met kankerverwekkende stoffen erin neerdaalt in de omgeving van Tata Steel. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek woensdag dat in de regio IJmond nog steeds verhoogde concentraties Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) en metalen in neerdwarrelend stof zitten. Het instituut ziet nog geen verbetering ten opzichte van 2020.

“Omwonenden van Tata hebben recht op een gezonde leefomgeving”, reageert een woordvoerder van KWF op het onderzoek. Als uit de volgende onderzoeksronde blijkt dat er nog steeds geen sprake is van een vermindering, dan rekent de organisatie erop “dat versneld maatregelen worden uitgevoerd om de uitstoot van die stoffen te reduceren”. Dat moet dan niet alleen bij Tata gebeuren, maar ook bij andere bedrijven in de regio die kankerverwekkende stoffen uitstoten, vindt KWF.

Het RIVM heeft niet exact vastgesteld in welke mate het vervuilde stof afkomstig is van Tata of van andere bedrijven. In een ander onderzoek constateerde het instituut vorig jaar wel dat “een aanmerkelijk deel” van Tata komt.