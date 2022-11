NS enthousiast over gratis reizen met de trein voor militairen

De NS is enthousiast over het idee om militairen gratis met de trein te laten reizen. Dat laat het bedrijf weten in een reactie op een uitspraak van VVD-Kamerlid Peter Valstar, die zei te willen dat militairen in uniform voortaan gratis met de trein kunnen reizen.

“Alle militairen zijn van harte welkom in de trein. Voor studenten hebben we al jaren een ov-studentenkaart waarmee zij gratis kunnen reizen. Voor onze militairen willen we het ook graag mogelijk maken om door Nederland te reizen”, aldus de NS. De vervoerder zegt de uitnodiging van het ministerie van Defensie om erover door te praten graag tegemoet te zien.

Valstar ziet het gratis met de trein reizen voor militairen in uniform als een manier om werken bij defensie aantrekkelijker te maken. Daarbij zou defensie er zichtbaarder mee worden in de samenleving. “Zodat jongens en meisjes hen zien en denken: dat wil ik ook”, zei Valstar.