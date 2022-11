Rutte: we blijven Oekraïne steunen tegen Russische agressie

De explosie in Polen zou niet zijn gebeurd zonder de “verschrikkelijke” raketaanvallen op Oekraïne. “We blijven Oekraïne steunen tegen de Russische agressie.” Dat twittert premier Mark Rutte woensdagochtend.

Rutte geeft ook aan dat de G7 en op Bali aanwezige NAVO-lidstaten bijeen zijn gekomen om de explosie te bespreken. “We zijn eensgezind dat precies moet worden uitgezocht wat heeft plaatsgevonden en er is steun aangeboden voor dit onderzoek”, aldus Rutte, die ook een foto twittert waarop hij is te zien, aan tafel met onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden, de Canadese premier Justin Trudeau, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

Biden zou hebben gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de raket, die een dorp in Oost-Polen trof, uit Oekraïne kwam. Rusland bombardeerde dinsdag het energienetwerk in Oekraïne op grote schaal, met stroomuitval in veel regio’s tot gevolg. Biden liet eerder woensdag al weten dat de raket die dinsdag twee dodelijke slachtoffers maakte waarschijnlijk niet vanuit Rusland is afgevuurd.

Op een vraag van verslaggevers of de raket, die hoogstwaarschijnlijk van Russische makelij is, vanuit Rusland is afgevuurd, antwoordde Biden: “Er is voorlopige informatie die dat betwist. Ik wil dat niet zeggen totdat we het volledig hebben onderzocht, maar het is onwaarschijnlijk dat die vanuit Rusland is afgevuurd, maar we zullen zien.”

De Amerikaanse president zegt dat de Verenigde Staten en de NAVO-landen het incident onderzoeken alvorens over te gaan tot actie. “We zijn overeengekomen om Polens onderzoek naar de explosie op het platteland van Polen, vlakbij de Oekraïense grens, te steunen, en ze zullen ervoor zorgen dat we erachter komen wat er precies is gebeurd”, aldus Biden. Pas daarna wordt er collectief besloten hoe verder te gaan, benadrukt hij.