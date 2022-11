Talpa-directeur Römer: ON!-baas Arnold Karskens is diep in de war

Paul Römer vindt omroepbaas Arnold Karskens van Ongehoord Nederland “een man die, naar mijn mening, inhoudelijk diep in de war is. Hij gebruikt de vrijheid van meningsuiting als schaamlapje voor de programmering die zij maken”. Dat stelde de directeur Radio en Televisie van Talpa woensdag in het radioprogramma Spraakmakers.

Römer reageerde op het optreden van Karskens in talkshow Op1. Daar was Karskens aanwezig om zijn eis toe te lichten dat de NPO de andere omroepen moet dwingen om samen te werken met ON! Zij willen dat niet meer, omdat Ongehoord Nederland volgens de collega-omroepen “geen journalistiek bedrijft”.

De Talpa-baas vond het optreden van Karskens in Op1 “ontluisterend. Deze club is alleen maar uit op provocatie en ontregeling. Dat moeten ze lekker doen, ze kunnen er niet zoveel aan doen dat ze in de war zijn. Maar ze misbruiken nu het instituut NPO en het belastinggeld dat ze verbrassen. Laat ze lekker teruggaan naar het riool van het internet.” Hij voegt daar aan toe dat “niet alles wat je kan of mag zeggen ook gezegd hoeft te worden. Dat is een kwestie van beschaving”. Ongehoord Nederland was woensdag niet bereikbaar voor een reactie.

Volgens ON! zijn de andere omroepen verplicht om samen te werken omdat dat in de Mediawet staat. De NPO maakte vorige maand het voornemen bekend om ON! voor de tweede keer in korte tijd een financiële sanctie op te leggen omdat de omroep onder meer niet voldoende bereid zou zijn om samen te werken binnen het bestel. De eerste sanctie volgde nadat de ombudsman van de NPO klagers in het gelijk stelde die vonden dat de omroep in haar programma’s aantoonbaar onjuiste informatie had verspreid.

Niet eerder is de NPO voornemens geweest om een omroep tweemaal te bestraffen. Bij een definitieve tweede sanctie kan de NPO staatssecretaris Gunay Uslu (Media) vragen om de vergunning van ON! in te trekken.

De NPO reageert niet op de eis van omroep Ongehoord Nederland om op te treden tegen de omroepen die niet meer journalistiek willen samenwerken met ON! Ook het College van Omroepen, waarin alle omroepen overleggen, laat weten geen reactie te geven. Alle omroepen behalve de NOS meldden eerder niet meer te willen samenwerken met ON!