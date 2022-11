Zeven arrestaties na uittrekken broek tijdens wedstrijd Feyenoord

Zeven mensen zijn aangehouden na het vernederen en mishandelen van een 21-jarige man uit Groningen afgelopen zomer bij een wedstrijd van Feyenoord. Het slachtoffer, dat de wedstrijd bijwoonde met zijn 16-jarige broertje, werd onder meer uitgescholden en geslagen. Ook werd hij gedwongen om zijn broek uit te trekken, waardoor hij de rest van de wedstrijd en de terugweg in zijn onderbroek moest doorbrengen.

Het broertje, eveneens uit Groningen, had volgens de politie na lang sparen kaartjes kunnen kopen voor de vriendschappelijke wedstrijd in De Kuip tussen Feyenoord en Olympique Lyon op 24 juli. “Beide jongens waren al jaren Feyenoordfan maar hadden zelden een wedstrijd van Feyenoord in De Kuip kunnen bijwonen”, aldus de politie woensdag.

Door omstandigheden had de 21-jarige man volgens de politie alleen een sportbroek met het logo van FC Groningen bij zich. Die had hij dan ook aan in het voetbalstadion tijdens de wedstrijd.

Ongeveer een halfuur na het begin van het duel kwamen zeven Feyenoordsupporters op de 21-jarige Groninger aflopen. Ze sloegen hem, scholden hem uit en duwden hem waardoor hij tussen de stoeltjes van de tribune viel. Een van de verdachten trok daarbij de sportbroek bij de man uit en nam die mee. “Het 16-jarige broertje voelde zich door dit alles enorm ge├»ntimideerd”, aldus de politie. Bij het verlaten van het voetbalstadion werd de 21-jarige Groninger weer uitgescholden en geduwd.

De man deed aangifte, en in september en oktober werden uiteindelijk zeven verdachten van tussen de 22 en 39 jaar uit Rotterdam, Barendrecht, Oud Gastel, Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel aangehouden en gehoord. De politie laat weten dat het onderzoek naar wie wat precies deed nog in volle gang is.