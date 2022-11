Apenpokken blijven rondgaan, afgelopen weken 10 positieve tests

Het apenpokkenvirus is nog altijd niet verdwenen uit Nederland. In de afgelopen twee weken is het virus bij tien mensen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds eind september, hoewel het minieme aantallen zijn vergeleken met het hoogtepunt van de golf in juli. In totaal zijn nu 1247 mensen positief getest, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

In de provincie Zuid-Holland zijn in de afgelopen twee weken zes mensen positief getest. In de regio ‘Noord-Holland en Flevoland’ kwamen drie besmettingen aan het licht en in de regio Oost (Overijssel en Gelderland) kreeg één persoon te horen dat het virus was vastgesteld.

Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen kunnen zich preventief laten vaccineren tegen het apenpokkenvirus. Ze komen hiervoor in aanmerking wanneer ze hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen. Bijna 18.000 mensen zijn tot nu toe ingeënt en van hen hebben iets meer dan 11.000 ook de tweede prik gehad. In de afgelopen twee weken zijn zo’n 1700 mensen gevaccineerd.

Het apenpokkenvirus dook eind mei in Nederland op. Mensen die het virus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf.