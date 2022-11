D66’er Van Ginneken verlaat Twitter, dat ‘samenleving gijzelt’

Lisa van Ginneken, die namens D66 het woord voert op digitale onderwerpen in de Tweede Kamer, verlaat Twitter. Zij laat dat weten op het sociale mediaplatform. “Geprogrammeerde polarisatie”, de negativiteit op het sociale medium en de invloed die tweets hebben op de journalistiek, leiden volgens Van Ginneken tot “een giftige mix die onze samenleving gijzelt”.

“Het is genoeg geweest”, schrijft het Kamerlid in een uitgebreide verklaring. Twitter is volgens haar “een plek waar mensen elkaar de maat nemen, negatief afschilderen en beledigen. Of erger. Een plek waar trollenlegers en haatbots actief zijn” en tegenstellingen vergroten. Van Ginneken, de eerste transgender vrouw in de Tweede Kamer, liet ook een reeks agressieve en transfobe tweets aan haar adres zien als voorbeeld.

D66 volgt Twitter al langer kritisch. Het platform zit in zwaar weer sinds het enkele weken werd overgenomen door Tesla-oprichter Elon Musk. Twitter wordt evenwel veel door journalisten en politici gebruikt. Van Ginneken zegt gewaarschuwd te zijn dat ze zonder Twitter minder zichtbaar is als politica. “Dat durf ik aan”, aldus het Kamerlid. Bovendien zit ze wel nog op andere sociale media.