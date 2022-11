Helft werknemers zorg en welzijn vindt werkdruk te hoog

Van de mensen die in de sector zorg en welzijn werken, vond in het tweede kwartaal van dit jaar de helft de werkdruk (veel) te hoog, stelt het CBS. Dat is een hoger percentage dan bij voorgaande metingen. Onder de sector zorg en welzijn valt onder meer de verpleging, maar ook de kinderopvang, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert elk tweede en vierde kwartaal een werknemersenquête uit. In het vierde kwartaal van vorig jaar vond nog 44 procent van de ondervraagden in deze sector de werkdruk te hoog. Ook in de twee metingen daarvoor was dit percentage lager dan nu. Tussen het vierde kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van dit jaar nam de ervaren werkdruk het sterkst toe onder werknemers van de kinderopvang, de huisartsenzorg en de gezondheidscentra.

In de lente van dit jaar ervoeren werknemers in de kinderopvang het vaakst een hoge werkdruk: 61 procent van hen gaf dit aan, gevolgd door werknemers in de jeugdzorg (55 procent) en de huisartsenzorg en gezondheidscentra (54 procent).