Justitieminister Yeşilgöz: vonnis MH17 is niet het sluitstuk

Justitieminister Dilan Yeşilgöz ziet het vonnis in de MH17-zaak niet als het sluitstuk in de zaak over het passagiersvliegtuig dat is neergehaald boven Oekraïne, “hoe belangrijk het vonnis ook is”. Tijdens een debat doelde de bewindsvrouw daarmee onder meer op de zaak die nog loopt tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

“Nederland blijft met bondgenoten strijden voor waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor allen die door deze tragedie zijn geraakt”, aldus de minister. Ze licht toe dat alle partijen in deze rechtszaak nog hoger beroep aan kunnen tekenen. Bovendien loopt er behalve bij het mensenrechtenhof ook nog een juridische procedure bij de internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), die Nederland samen met Australië is begonnen tegen Rusland.

Yeşilgöz zegt dat haar gedachten zijn bij de slachtoffers en hun nabestaanden. “Voor wie dit een hele heftige en emotionele dag moet zijn.”

Donderdag hebben drie verdachten in het MH17-proces een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen omdat ze betrokken waren bij het neerhalen van de vlucht op 17 juli 2014. Daar kwamen alle 298 inzittenden bij om het leven. Rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko zijn tot deze straf veroordeeld. Een vierde verdachte, Oleg Poelatov, is vrijgesproken.