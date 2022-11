Kabinet verhoogt olievoorraad wegens naderende boycot Rusland

Het kabinet heeft een strategische olievoorraad laten aanleggen waarmee vitale processen negentig dagen door kunnen gaan als de aanvoer stokt. Dat melden de ministers Rob Jetten (Energie), Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Mark Harbers (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Afgelopen zomer al heeft het kabinet het Centraal Orgaan voor de Voorraadvorming van Aardolieproducten (COVA) opdracht gegeven meer olie op te gaan slaan met het oog op de naderende sancties tegen Rusland. Daarmee moet voorkomen worden dat met name de transport- en scheepvaartbranche zonder diesel komt te zitten.

Nederland hield altijd al een strategische reserve aan, maar die is opgehoogd in verband met het Europabrede verbod op de import van ruwe aardolie uit Rusland dat op 5 december ingaat. Een derde van de totale olie-import kwam vorig jaar uit Rusland. Het is de bedoeling dat de voorraad alleen in noodgevallen wordt aangesproken en dan zo snel mogelijk weer wordt aangevuld.

Vanaf 5 februari 2023 geldt een totaalverbod op Russische aardolieproducten. De verwachting is dat daardoor de prijzen op de wereldmarkt voorlopig hoog blijven en zelfs verder kunnen oplopen. Op diverse ministeries wordt gewerkt aan aanvullende maatregelen om schaarste te voorkomen. Daarbij wordt vooral gedacht aan vermindering van de vraag bij particulieren en bedrijven.