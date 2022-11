Kamer: vonnis in zaak-MH17 is duidelijk, uitvoering is lastig

De uitspraak van de rechtbank in de zaak-MH17 is duidelijk, vinden Tweede Kamerleden. Het zal echter niet eenvoudig worden de daders achter de tralies te krijgen. Drie verdachten kregen donderdag levenslang in deze zaak, een vierde verdachte werd vrijgesproken.

“De rechtbank spreekt over een ‘overdaad aan bewijs’. Heel belangrijk dat dit vonnis er nu is, al blijft ‘t voor nabestaanden zwaar dat het ten uitvoer brengen van de straf erg lastig is”, aldus Tom van der Lee (GroenLinks). Met het vonnis wordt gerechtigheid gedaan, aldus Kees van der Staaij (SGP), “al blijft het leed voor de nabestaanden groot”.

Volgens Raymond Knops (CDA) is de uitspraak “een eerste stap op weg naar gerechtigheid”, maar “de zoektocht naar wat er die dag precies gebeurde en wie daarbij betrokken zijn geweest, gaat ook na vandaag door”. Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 298 mensen om het leven onder wie 196 Nederlanders.

D66’er Sjoerd Sjoerdsma spreekt van een “een duidelijke veroordeling”. Maar de “kans dat deze verdachten op korte termijn hun straf uitzitten is zeer klein”, twittert hij. “De Nederlandse regering zou een groot bedrag moeten uitloven voor inlichtingen die kunnen leiden tot aanhouding of uitlevering van de drie verdachten”, vindt hij.

Voor Attje Kuiken (PvdA) is het vonnis helder. “Ondanks dat niets het grote verdriet kan wegnemen, hoop ik met heel m’n hart dat deze uitspraak de nabestaanden antwoorden en iets van rust geeft”, twittert ze.