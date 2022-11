Kinderen geven leven gemiddeld 7,7, maar 13 procent 5 of lager

De kinderen in ons land geven hun leven gemiddeld een 7,7. Ze zijn er dus over het algemeen dik tevreden over. Toch geeft een ruime 13 procent van de acht- tot achttienjarigen een 5 of minder voor het bestaan. Dat meldt de organisatie Kinderombudsman op basis van een onderzoek aan de hand van een vragenlijst die door 2347 kinderen is ingevuld.

Kinderen dragen verschillende minpunten aan: ze zijn bijvoorbeeld niet tevreden over de steun en de voorbeelden die ze krijgen van andere volwassenen dan hun ouders en ze maken zich zorgen over de oorlog in Oekraïne en het klimaat. Ook willen ze onder meer extra inspraak en een goede aanpak van armoede.

“Wat wij zorgelijk vinden is dat kinderen de oplossing van veel problemen bij zichzelf zoeken. Zij vinden dat ze hun eigen gedrag en gevoel moeten verbeteren. Wij denken dat dat komt doordat zij er steeds minder vertrouwen in hebben dat volwassenen, niet hun ouders overigens, de problemen in de samenleving oplossen”, aldus een woordvoerster.

Bij de Ombudsman vinden ze dat “alle volwassenen in Nederland hier hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Zij moeten goed kijken naar hun eigen gedrag en het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld over hoe je met elkaar omgaat en hoe je problemen samen oplost”. Ook gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moeten volgens de organisatie nagaan wat ze kunnen doen om de kinderen het meer naar hun zin te maken.

Kinderen in Drenthe zijn het meest positief over hun leven en geven dat een 8,1. In het nabije Friesland geven de kinderen hun leven gemiddeld de laagste waardering, maar met een 7,2 is dat nog wel een ruime voldoende. In Friesland, Groningen en Limburg wonen meer kinderen die problemen ervaren door armoede of ruzie (soms met schoppen en slaan) dan in de andere provincies. Deze kinderen hebben ook vaker ouders met psychische problemen of kampen zelf met lichamelijke ziekten of psychische problemen.

“Natuurlijk vind ik het mooi dat de meeste kinderen tevreden zijn over hun leven. Ondanks alle grote problemen die in de wereld spelen en waar zij zich zorgen over maken. Tegelijkertijd vind ik het erg zorgelijk dat het welzijn van kinderen lijkt af te hangen van de plek waar zij opgroeien. Kinderen verdienen gelijkheid, in perspectief en in ontwikkelkansen”, licht Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer toe.