Minder stikstofruimte voor grootste uitstoter Tata Steel

De maximale hoeveelheid stikstof die Tata Steel mag uitstoten, gaat 8 procent omlaag. De natuurvergunning van het staalbedrijf in de IJmond wordt definitief aangescherpt, zo laat de provincie Noord-Holland weten. “Deze ruimte komt ten gunste van de natuur”, aldus het provinciebestuur. Dat benadrukt dat Tata voldoende stikstofruimte behoudt “om de komende jaren de omschakeling naar duurzame productie van groen staal mogelijk te maken”.

Tata Steel is volgens een overzicht dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) eerder liet opstellen de grootste industriële uitstoter van stikstof in Nederland. Het gaat dan om stikstofoxiden (NOx). Hoge concentraties van die stikstofverbinding zijn niet alleen slecht voor gevoelige natuurgebieden, maar ook voor de gezondheid.

In de bekendmaking van de strengere vergunning verwijst de provincie naar verzoeken die Mobilisation for the Environment begin dit jaar indiende. De milieuorganisatie had het liefst gezien dat de natuurvergunning van Tata Steel helemaal zou worden ingetrokken, maar dat is volgens Noord-Holland niet nodig.