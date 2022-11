Nederland promoot fietsen op klimaattop en helpt experts opleiden

Fietsland Nederland wil wereldwijd tienduizend fietsexperts helpen opleiden, die andere landen kunnen helpen fietsvriendelijker te worden. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het initiatief aangekondigd op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. Ze roept tegelijkertijd overheden, banken en ontwikkelingsorganisaties op om in de fiets te investeren.

“In Nederland hebben we geluk”, laat Heijnen weten in een verklaring. “We kennen al jarenlang de voordelen van fietsen en we hebben kennis en geld om te investeren in goede fietspaden en fietsenstallingen. Ik gun andere landen en ons klimaat dat ook.” Het programma begint naar verwachting volgend jaar. Voor de opleidingen werkt Nederland onder meer samen met het VN-milieubureau UNEP. Ook de Dutch Cycling Embassy, waarin overheden, kenniscentra en bedrijven waaronder fietsfabrikant Gazelle samen optrekken, is erbij betrokken. De opstartkosten van 150.000 euro zijn voor rekening van het ministerie.

Het is de bedoeling dat de tienduizend experts in tien jaar tijd worden geschoold. “Concreet gaat het bijvoorbeeld om verkeerskundigen en planologen, die leren hoe fietsstimulering werkt en hoe infrastructuur kan bijdragen aan een veilige en goede plek voor fietsers in steden”, legt het ministerie uit. In veel landen ontbreekt het nu nog aan kennis over “veilige en comfortabele fietsinfrastructuur”.

In Sharm-el-Sheikh geven Nederlandse delegatieleden het goede voorbeeld: zij rijden rond op oranje fietsen. Die heeft de Nederlandse ambassade in Caïro geregeld.

Egypte heeft zelf al gepoogd de stad waar de klimaattop zich afspeelt aantrekkelijker te maken voor fietsers. Langs de doorgaande zesbaansweg die dwars door Sharm-el-Sheikh loopt, richting het conferentiecentrum, zijn gescheiden fietspaden aangelegd. Daar wordt echter nog niet veel gebruik van gemaakt. Deelnemers en medewerkers van de klimaattop gaan vooral met pendelbussen naar het conferentiecentrum. Een deel daarvan is elektrisch, andere bussen rijden op aardgas.