OM: voorman Pegida beledigde profeet Mohammed niet

Edwin Wagensveld, de leider van Pegida, wordt niet vervolgd voor het roepen van kwetsende teksten richting moslims, meldt het Openbaar Ministerie. De voorman van de anti-islamgroepering werd in oktober bij een demonstratie in het centrum van Rotterdam aangehouden vanwege het roepen van vermeend beledigende teksten over de profeet Mohammed. Volgens het OM heeft hij echter geen strafbare feiten gepleegd.

De agenten die Wagensveld aanhielden meenden dat de uitlating als beledigend voor de moslimgemeenschap kon worden gezien. “De gemaakte opmerking is echter op basis van bestaande jurisprudentie niet te kwalificeren als belediging van de aanhangers van het islamitisch geloof, maar als belediging van de religie zelf. Er is dus geen sprake van zogenoemde strafbare groepsbelediging. Om die reden is de zaak geseponeerd,” aldus het OM in een toelichting op de beslissing Wagensveld niet te vervolgen.

Bij de demonstratie op 22 oktober bij het Centraal Station in Rotterdam kwam een handvol Pegida-aanhangers opdagen. Zij hadden vooraf gezegd een koran te zullen verbranden. Op het tegenprotest kwamen zo’n 150 mensen af. De rumoerige tegendemonstranten gooiden met vuurwerk, stenen en eieren. Zo’n honderd politiemensen, onder wie ook leden van de Mobiele Eenheid, waren op de been vanwege de demonstraties. De politie nam een koran af van de Pegida-demonstranten.

De beweging had van de gemeente Rotterdam toestemming om te demonstreren, maar was gewaarschuwd dat wanneer zaken in brand zouden worden gestoken, de bijeenkomst zou worden beƫindigd.