Omgeving rechtbank stroomt vol voor uitspraak MH17-proces

Ruim een uur voor de uitspraak in het omvangrijke strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17, begint de omgeving van de rechtbank op Schiphol vol te stromen. Nabestaanden en mensen van politie en justitie druppelen de rechtbank binnen. In het perscentrum dat speciaal voor de uitspraak is neergezet, zitten vele tientallen journalisten uit binnen- en buitenland.

Verkeersregelaars staan rond het Justitieel Complex Schiphol om iedereen de juiste kant op te wijzen. Nabestaanden worden via een matrixbord naar hun locatie gewezen. De verwachting is dat meer dan tweehonderd mensen die iemand hebben verloren bij de ramp naar de rechtbank komen.

De rechtbank doet om 13.30 uur uitspraak, ruim 2,5 jaar na aanvang van de strafzaak en meer dan acht jaar na de vliegramp op 17 juli 2014. Tegen de vier verdachten is een levenslange gevangenisstraf geƫist. Het voorlezen van de uitspraak duurt naar verwachting ongeveer twee uur.