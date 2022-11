Ontploffing bij portiekwoningen in Rotterdam, geen gewonden

De bewoners van de Hoogstraat in het centrum van Rotterdam zijn in de nacht van woensdag op donderdag kort na 04.00 uur opgeschrikt door een harde knal. Daarna brak er brand uit in een portiekwoning. Bewoners van omliggende huizen werden geƫvacueerd, maar konden volgens een politiewoordvoerster na ongeveer een half uur weer terugkeren. Er is niemand gewond geraakt.

In de woning waar de brand woedde, waren geen mensen aanwezig. De politie heeft onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.