Privacywaakhond: verplichte apps Qatar verzamelen data gebruikers

Twee apps die iedere bezoeker van het WK voetbal in Qatar op de telefoon moet hebben staan, verzamelen gegevens over de gebruikers. Ze kunnen zien met wie iemand gebeld heeft, maar ook welke apps er nog meer op het toestel staan. Qatar kan zo bijvoorbeeld zien welke datingapp iemand gebruikt, en dat kan Qatar iets vertellen over iemands seksuele voorkeur. Ook kunnen de apps toegang hebben tot foto’s van de gebruiker.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft donderdag samen met andere Europese waakhonden een waarschuwing verspreid voor de twee Qatarese apps. Het gaat onder meer om Ehteraz, een coronatracker. Die kan precies zien waar de gebruiker is. De andere app is Hayya. In die speciale WK-app kunnen mensen hun toegangskaartjes zetten, en bezoekers kunnen Hayya ook gebruiken om in Qatar gratis met de metro te reizen.

De Nederlandse privacytoezichthouder raadt mensen aan om de apps alleen te installeren op een telefoon die ze nergens anders voor gebruiken. Duitsland adviseert om geen foto’s of telefoonnummers op te slaan op het toestel waarop de apps worden ge├»nstalleerd. Na afloop moet dat toestel volledig gewist worden.

D66 wil dat de apps niet meer zonder waarschuwing te downloaden zijn in Nederlandse app-winkels. Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz heeft het kabinet gevraagd hierover in gesprek te gaan met Google en Apple. Die bedrijven beheren de appstores voor de twee belangrijkste besturingssystemen, de Play Store voor Android en de App Store voor iOS. “Wat mij betreft gebruiken mensen de apps helemaal niet, maar we moeten in elk geval goed over de gevaren informeren. Ik heb het kabinet gevraagd dat te regelen”, aldus het Kamerlid.