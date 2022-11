Rechtbank begonnen aan uitspraak MH17

De rechtbank is donderdagmiddag even na 13.30 uur in het Justitieel Complex bij Schiphol begonnen aan de uitspraak in het monsterproces MH17. De afgelopen 2,5 jaar hebben bijna zeventig zittingen in de zaak plaatsgevonden.

De voorzitter van de rechtbank zei dat de rechtszaak “een onuitwisbare indruk” heeft gemaakt. “Tegelijkertijd is het een gewone strafzaak volgens Nederlandse regels.” Aan het begin is meteen gemeld dat de rechtbank bewezen acht dat MH17 is neergehaald met een Buk-raket die is afgeschoten vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne.

De zittingszaal is afgeladen met onder anderen nabestaanden, advocaten en journalisten.

De vier verdachten – rebellenleider Igor Girkin (51), zijn rechterhand Sergej Doebinski (60), diens assistent Oleg Poelatov (56) en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko (50) – hangt een levenslange celstraf boven het hoofd als ze schuldig bevonden worden. Zij hebben volgens het Openbaar Ministerie een rol gehad in het binnenhalen of wegbrengen van de Buk-raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht is geschoten.

MH17 stortte op 17 juli 2014 neer in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen waren bijna 200 Nederlanders.