Rechtbank haalt hard uit naar OM in MH17-zaak, zonder gevolgen

De rechtbank heeft in de uitspraak in de omvangrijke strafzaak rond het neerhalen van vlucht MH17 hard uitgehaald naar het Openbaar Ministerie. Het OM had eerder dit jaar stukken uit het strafdossier online heeft gezet via een speciale applicatie. “In strijd met een behoorlijke rechtsorde” is het harde oordeel van de rechtbank hierover.

Met de afgelopen mei online geplaatste applicatie kan iedereen via de interactieve website door processtukken bladeren. “Onnodig” en “niet magistratelijk”, zei de rechter hierover. Volgens hem heeft het OM hiermee een “uitdrukkelijke beslissing van de rechtbank met voeten getreden”.

Desondanks verbindt de rechtbank geen consequenties aan de actie, zei de voorzitter bij het voordragen van het vonnis. “De rechtbank is hierdoor niet beïnvloed en de verdediging niet beperkt.” De zwaarste sanctie, namelijk het niet-ontvankelijk verklaren van het OM, is daarom volgens de rechtbankvoorzitter niet gerechtvaardigd.

De advocaten van Oleg Poelatov, de enige van vier verdachten die zich laat vertegenwoordigen, lieten eerder al weten ontstemd te zijn over de actie van het OM.

De rechtbank is donderdagmiddag bezig met het voordragen van de uitspraak in de omvangrijke strafzaak. Tegen de vier verdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist.