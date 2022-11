Rechtbank: overvloed aan bewijs voor neerhalen MH17 met Buk-raket

De rechtbank ziet “een overvloed aan bewijs” voor de conclusie dat MH17 op 17 juli 2014 met een Buk-raket is neergehaald vanaf een landbouwveld in Oost-Oekraïne, zo is donderdag gezegd tijdens de uitspraak. De rechtbank noemde onder meer foto’s van een rookspoor, satellietgegevens van het weiland met klaarblijkelijke brandsporen, zendmastgegevens en de verklaringen van een anoniem gebleven getuige.

Volgens de rechtbank is het ook “ondenkbaar” dat deze hoeveelheid bewijsmateriaal “gefabriceerd” zou zijn. In de wrakstukken van het vliegtuig en in de lichamen van de inzittenden zijn ook vlindervormige fragmenten gevonden die in Buk-raketten zitten.

Volgens de rechtbank is niet vastgesteld hoe de bemanning van de Buk-TELAR precies heeft gehandeld en wie opdracht gaf tot het afvuren van de raket, en waarom. Wel is duidelijk dat het niet in een opwelling kan zijn gebeurd. Het heeft er volgens de rechtbank “alle schijn van” dat is gedacht dat er werd geschoten op een militair vliegtuig in plaats van op een vliegtuig met burgers.

Tegen de vier verdachten is levenslang geëist.