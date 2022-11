Ruim een op de drie artsen bedreigd, een op de tien met de dood

Ruim een derde van de artsen is weleens geïntimideerd of bedreigd, stelt artsenfederatie KNMG op basis van onderzoek. Meer dan een op de tien is met de dood bedreigd.

De federatie deed onderzoek onder 562 artsen. De bedreigingen variëren van verbale en fysieke agressie en onlinebedreigingen tot intimidatie of bedreiging van het gezin van de dokters. De meeste bedreigingen komen van patiënten of hun naasten, maar ook buiten de spreekkamer krijgen artsen te maken met agressie van burgers of actiegroepen. De agressie levert artsen stress op, stelt de KNMG. Een deel voelt zich minder vrij in het werk.

Volgens de KNMG vormen bedreigingen “een reëel risico voor uitval en zelfs stoppen met het artsenvak”. Voorzitter van de federatie René Héman: “Gezien de grote personeelstekorten in de zorg is het noodzakelijk dat we álle artsen behouden voor het vak. Het is in ons aller belang. Dit vormt een extra reden om in actie te komen tegen agressie, om uitstroom te voorkomen.”

Aangifte bij de politie na een ervaring met agressie doet 6 procent van de artsen. Artsen melden een voorval niet omdat ze vinden dat bedreigingen bij het vak horen (23 procent) of denken dat het geen zin heeft omdat er niets met een melding of aangifte wordt gedaan (40 procent). Een deel vond de bedreiging niet erg genoeg om er werk van te maken (41 procent).

Héman zegt dat artsen begrip hebben voor emotionele reacties na ingrijpend medisch nieuws. Ook leidt voorlichting en het bestrijden van desinformatie volgens hem bij een bepaalde groep mensen sowieso tot irritatie. “Maar beide situaties mogen nooit leiden tot agressie. Het bedreigen van dokters en hulpverleners is stuitend. Ik zou erop willen aandringen dat meer artsen aangifte doen van dit grensoverschrijdende gedrag.”