Ruime meerderheid Nederlanders fietst met voor- en achterlicht

Bijna 80 procent van de Nederlanders rijdt met werkend voor- en achterlicht op de fiets. Dat staat in het jaarlijkse rapport over tweewielers in Nederland van de brancheverenigingen RAI en BOVAG. Het aantal mensen met werkende fietsverlichting is de afgelopen jaren flink gestegen; in 2003 reed minder dan de helft van de Nederlanders met zowel voor- en achterlicht op de fiets.

Het rapport concludeert dat de zichtbaarheid van fietsers toeneemt, omdat veel nieuwe fietsen automatische verlichting hebben.

Ook kopen Nederlanders vaker een dure fiets. In 2017 was 4 procent van alle gekochte fietsen duurder dan 2700 euro. Vorig jaar steeg dat aandeel naar 19 procent. Ook is het aantal e-bikes vorig jaar verdrievoudigd ten opzichte van 2015 tot 3,4 miljoen.

In totaal waren er vorig jaar 23,4 miljoen fietsen in Nederland. “Dat is bijna een derde meer dan in 2000 toen BOVAG en RAI Vereniging voor het eerst een schatting afgaven”, aldus de verenigingen.

Ook de verkoop van bromfietsen nam toe met bijna 8 procent. Vooral onder jonge mensen wordt het kopen van een motorfiets steeds populairder. De verkoop van motorfietsen steeg in de leeftijdscategorie 18-25 met 9 procent en in de leeftijd van 26-35 met 7 procent.