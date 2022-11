Rusland gaat het standpunt “onderzoeken” van de Nederlandse rechtbank die zegt dat vlucht MH17 van een Maleisisch vliegtuig in 2014 is neergeschoten door een raket van Russische makelij. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou.

De Nederlandse rechtbank zegt ook dat Rusland “algehele controle” had over separatistische troepen in Oost-Oekra├»ne op het moment dat het vliegtuig werd neergeschoten. In die regio werd de raket afgeschoten.