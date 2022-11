Rutte: met vonnis in zaak-MH17 gerechtigheid stap dichterbij

Met het vonnis in de zaak MH17 “zijn we een stap dichterbij gekomen in waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers en de nabestaanden”, laat premier Mark Rutte in een eerste reactie weten. Drie verdachten kregen levenslang, een vierde werd vrijgesproken.

Maar het vonnis is niet het sluitstuk, aldus de premier. “Alle partijen kunnen nu hoger beroep aantekenen en dus is dit vonnis niet onherroepelijk.” Maar er is een “belangrijke stap” gezet, voegt hij eraan toe.

Bij de ramp in het oosten van Oekraïne in juli 2014 met vlucht MH17 kwamen 298 mensen om het leven onder wie bijna tweehonderd Nederlanders. Het toestel werd neergehaald met een Russische Buk-raket.