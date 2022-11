Sting heeft donderdagavond zijn optreden in de AFAS Live na een uur moeten afbreken vanwege stemproblemen. De 71-jarige zanger en bassist gaf zelf aan last te hebben van zijn stem.

Het concert was volledig uitverkocht. Het is nog niet duidelijk of de aanwezige bezoekers hun tickets vergoed krijgen of dat er een nieuw concert wordt gepland.

“De kaarthouders worden via de mail ge├»nformeerd zodra meer bekend is”, liet een woordvoerder van concertorganisator MOJO weten.