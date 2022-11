Ton voor gouden tip in moordzaak Rosleny Magdalena

De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit voor degene die de gouden tip geeft die leidt naar de dader van de moord op de 28-jarige Rosleny Magdalena. Zij werd op 17 november 2016 in Amsterdam-Zuidoost neergeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Ze overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.

De stichting looft ook 25.000 euro uit voor de tip die leidt tot de identificatie van een fietser die mogelijk bij de dood van de vrouw betrokken was. Om aanspraak te maken op een van de bedragen moet de tip voor 17 mei volgend jaar bij de foundation binnen zijn, staat op de website.

Op beelden die eerder in het programma Opsporing Verzocht zijn getoond, was te zien dat de vrouw op de bewuste ochtend mogelijk werd opgewacht en achtervolgd door de fietser. “Het politieonderzoek kan ook verder geholpen worden als de identiteit van de fietser kan worden vastgesteld. Deze fietser kan tenslotte de dader zijn of een hele belangrijke getuige”, aldus de stichting. In januari van dit jaar werd een verdachte aangehouden in de zaak, maar zes weken later werd die weer vrijgelaten.

De Vries richtte de stichting met de naam Stichting De Gouden Tip vlak voor zijn dood op om geld op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Hoewel meer dan een miljoen euro werd opgehaald, is deze zaak nog altijd niet opgelost. De stichting liet op 6 juli, precies een jaar nadat de misdaadverslaggever in Amsterdam werd neergeschoten, weten dat de naam werd veranderd in de Peter R. de Vries Foundation.

In 2019 zei De Vries tegen AT5 over de zaak van Magdalena dat deze “de ingredi├źnten heeft die erop wijzen dat de oplossing mogelijk is. Daarom wil ik er ook alles aan doen om iedereen te stimuleren om nog een tandje bij te zetten, een extra stap te zetten. Mijn overtuiging is dat het kan en dan moet het ook.”