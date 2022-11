Uitspraak omvangrijke strafzaak rond neerhalen vlucht MH17

Ruim acht jaar na de ramp en meer dan 2,5 jaar na aanvang van het strafproces, doet de rechtbank donderdag uitspraak in de zaak over het neerhalen van vlucht MH17. Op 17 juli 2014 stortte het toestel van Malaysia Airlines, vertrokken van Schiphol en onderweg naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, neer boven Oost-Oekraïne. Het vliegtuig was uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen bijna 200 Nederlanders.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn pro-Russische separatisten verantwoordelijk voor het inzetten van de Buk-raket waarmee het vliegtuig is neergehaald. Zij hadden mogelijk niet door dat het ging om een passagiersvlucht.

Na jaren van internationaal onderzoek, vervolgt het OM vier mannen: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Deze drie Russen en een Oekraïner worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van alle inzittenden. Volgens het OM hebben zij een rol gespeeld bij het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie. In het gebied was, ook toen, een gewapend conflict gaande. Tegen alle vier de mannen is een levenslange gevangenisstraf geëist.

De verdachten hebben zich het hele proces niet in de rechtbank laten zien. Alleen Poelatov heeft zich laten vertegenwoordigen door advocaten. Hij ontkent iedere betrokkenheid en noemt het onderzoek tegen hem “onbetrouwbaar”. “De door de aanklager aangevoerde bewijzen zijn niet overtuigend, op sommige punten onbetrouwbaar, gebaseerd op gissingen en in hun totaliteit onvoldoende om te dienen als basis voor een gerechtelijk vonnis”, vertelde hij eerder dit jaar in een videoboodschap. Hij zei toen tegen de rechtbank dat zijn hoop gevestigd is op een “rechtvaardig en wettig vonnis. Ik verzoek u mij vrij te spreken.”

De uitspraak is donderdag om 13.30 uur in het Justitieel Complex op Schiphol en duurt naar verwachting ongeveer twee uur.