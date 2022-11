Vluchtelingen opgevangen in hotel in Hoofddorp

Het voormalige Crowne Plaza-hotel in Hoofddorp moet de komende vijf jaar een opvangplek voor honderden asielzoekers en statushouders worden. Daarnaast komen er plekken voor studenten en jongeren, meldt de gemeente Haarlemmermeer.

Het voormalige hotel aan de Planeetbaan, in de buurt van station Hoofddorp, heeft 242 kamers. De gemeente wil het hotel aankopen en er wordt nog een overeenkomst gesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het is de bedoeling dat in het eerste jaar 90 procent van de bestaande kamers in het pand aan het COA wordt verhuurd voor de huisvesting van asielzoekers. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.

Het pand zou relatief eenvoudig om te vormen zijn tot tijdelijke woningen. “Ook vindt het college de ligging gunstig omdat het pand niet midden in een woonwijk in Hoofddorp staat.”