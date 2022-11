MH17-verdachte Oleg Poelatov (56) moet worden vrijgesproken van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17, heeft de rechtbank donderdag bepaald. Er is onvoldoende bewijs dat hij een bijdrage heeft geleverd aan het inzetten van de Buk-raket waarmee dat is gebeurd, of dat hij het afvuren heeft kunnen voorkomen. Het voorlezen van het vonnis voor de andere drie verdachten is nog bezig.