Winteropvang grote steden open tijdens koud weekend

In de vier grote steden gaat komend weekend de winterkoudeopvang voor dak- en thuislozen open. Weerkundigen verwachten koud weer, met name in de nachten. Vrijdag kan het al aanvoelen als 0 graden. In de nacht naar zaterdag kan het licht gaan vriezen, de nacht erop zelfs matig met minima rond -5 graden.

De GGD’s in de steden vinden het voor de gezondheid niet verantwoord als mensen in die omstandigheden buiten slapen. Een gevoelstemperatuur van 0 graden of lager is daarbij het criterium.

In Amsterdam kunnen dak- en thuislozen van vrijdagavond tot en met maandagochtend terecht in de opvang. Ze kunnen zich tussen 16.30 uur en 22.00 melden op de Transformatorweg 6 in de wijk Sloterdijk en krijgen dan een bed, douche, warme maaltijd en ontbijt. Deze opvang is gratis. De reguliere winteropvang in de hoofdstad gaat pas op 1 december open.

Rotterdam meldt dat ook daar vrijdagavond de winteropvang opengaat, maar nog niet wanneer die weer dichtgaat.

Voor Utrechtse gegadigden voor de winteropvang zijn er verschillende locaties waar ze kunnen aankloppen, zowel overdag als ’s avonds, onder meer bij de Tussenvoorziening en het Leger des Heils.

In Den Haag gaat de locatie aan de Rooseboomstraat in de wijk Bezuidenhout open tijdens het winterse weekend. Daar wordt extra opvang geboden naast de reguliere winteropvang, die al sinds 1 november open is in het voormalige HagaZiekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis.

In de loop van zondag trekt minder koude lucht het land binnen. Het wordt dan 4 tot 8 graden.