Aanpak overlast om voortbestaan Limburgs vliegveld te garanderen

Om het voortbestaan van Maastricht Aachen Airport (MAA) mogelijk te maken komt er een omgevingsfonds, dat voorziet in de aanpak van door de omgeving ervaren overlast. Desnoods kunnen daarmee woningen aangekocht worden. Dat is een van de vrijdag gepresenteerde voorstellen van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg over de toekomst van het noodlijdende vliegveld.

Het omgevingsfonds kan subsidies verstrekken voor onder meer geluidsisolatie en verbetering van de leefbaarheid. Het moet tussen de 10 en 15 miljoen euro bevatten, lichtte een woordvoerder van de provincie toe. Het exacte bedrag moet voor 2 december duidelijk worden. Dan vergadert een provinciale commissie over het voorstel van GS.

Als het aan GS ligt, zet het vliegveld ook in op een stillere vloot, wordt er na 19.00 uur niet meer gevlogen en verbiedt MAA lawaaiige vliegtuigen zoals de B747-200 per 2023. Daarover komen immers de meeste klachten binnen. Andere lawaaiige vliegtuigen moeten fors hogere prijzen voor gebruik van MAA gaan betalen.

De geraamde investeringen tot 2040 bedragen zo’n 182 miljoen euro, waarvan 70 miljoen voor achterstallig onderhoud. In dat bedrag zit ruim 35 miljoen voor opknappen van de landingsbaan, de rest is onder meer voor renovatie van een platform en een taxibaan. De resterende kosten (zo’n 110 miljoen euro) komen na 2028 ten laste van de aandeelhouders. Dat zijn op dit moment de provincie en Schiphol, deze laatste voor 40 procent.

Op 16 december nemen de Staten een definitief besluit over de door GS opgestelde businesscase voor MAA. De Staten eisten in juni een goed doortimmerd plan als voorwaarde voor het openhouden van de Maastrichtse luchthaven.

Overigens kondigde milieuorganisatie MOB onlangs een rechtszaak tegen de overheid aan om sluiting van Maastricht Aachen Airport dichterbij te brengen. Een van de redenen is dat de luchthaven niet beschikt over een geldige natuurvergunning. De zaak is aangespannen omdat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) volgens MOB ten onrechte heeft geweigerd in te grijpen bij de Limburgse luchthaven.